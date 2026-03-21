Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1024'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1024'e yükseldi

21.03.2026 19:55
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1024 kişinin hayatını kaybettiğini, 2740 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 118'inin çocuk, 79'unun ise kadın olduğu da belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI 1024'E YÜKSELDİ

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin arasında 118 çocuk ile 79 kadının bulunduğu kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 40'I SAĞLIK ÇALIŞANI

İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 119 sağlık çalışanının da yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Lübnan, Çocuk, Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak
Mardin’de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

19:26
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 20:35:42.
Advertisement
