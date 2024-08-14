Lübnan'da İsrail Saldırılarında 547 Kişi Hayatını Kaybetti

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 547 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında sınırda yaşanan "kontrollü çatışmalardaki" can kaybı ve yaralanmalara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 547 kişinin yaşamını yitirdiği 1765 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bakanlığın açıkladığı ölü sayısı Hizbullah'ın öldürülen mensuplarını da kapsıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 409 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.