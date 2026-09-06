Lübnan'da İsrail saldırılarında can kaybı 8 bin 929'a yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail saldırılarında can kaybı 8 bin 929'a yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybının 8 bin 929'a, yaralı sayısının 30 bin 614'e ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte ise 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362'ye, yaralananların sayısı 12 bin 378'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Mart-6 Eylül döneminde İsrail saldırılarında 4 bin 362 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 378 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında toplam can kaybının 8 bin 929'a, yaralı sayısının 30 bin 614'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, son günlerde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yönelik saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, saldırıların, Hizbullah unsurlarının İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde bulunduğu "güvenlik bölgesine" doğru bir insansız hava aracı göndermesine karşılık düzenlendiğini ileri sürdü.

İsrail'in saldırıları, ABD'nin arabuluculuğunda 26 Haziran 2026'da imzalanan ve İsrail ordusunun Lübnan topraklarından aşamalı olarak çekilmesi karşılığında Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanmasını öngören anlaşmaya rağmen devam ediyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri işgal altında tutuyor. Bu bölgelerin bir kısmında onlarca yıldır, bir kısmında ise 2023-2024 yıllarında yaşanan savaşın ardından İsrail askeri varlığı bulunuyor.

???????İsrail'in mevcut saldırıları sırasında Lübnan topraklarındaki işgal alanını genişlettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail saldırılarında can kaybı 8 bin 929'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail saldırılarında can kaybı 8 bin 929'a yükseldi - Son Dakika
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