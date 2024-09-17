Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı açıklandı.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını belirtti.
Ebyad, Lübnan'da akşam saatlerinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çeken Ebyad, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da Patlama: 9 Ölü, 2800 Yaralı - Son Dakika
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