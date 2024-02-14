Lübnan\'da Refik el-Hariri\'nin ölümünün 19. yılında anma töreni düzenlendi

Lübnan'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Refik el-Hariri için ölümünün 19. yılında anma töreni düzenlendi.
Hariri'nin başkent Beyrut'taki mezarı başında düzenlenen törene oğlu, eski Başbakan Saad el-Hariri, aile bireyleri, siyasetçiler, yabancı misyon temsilcileri ve ülkenin farklı bölgelerinden gelen on binlerce Lübnanlı katıldı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik 4 aydır devam eden saldırıları nedeniyle oluşan güvenlik tehdidi ile yağışlı havaya rağmen törene önceki yıllara nazaran yoğun katılım oldu.
Siyasetten çekildiğini ilan ettiği 24 Ocak 2022'den bu yana ilk kez gazetecilere açıklama yapan Hariri, "Ülkenin nabzı burada atıyor. Hepimiz birlikteyiz. Ben sizin yanınızdayım. Her şey vaktinde güzel." ifadelerini kullandı.
Hariri ve ailesi törenin ardından anma alanında ayrıldı.
– Lübnan'ın tarihi siyasi suikastlarla dolu
Jeopolitik konumu ve çok parçalı etnik ve dini yapısı göz önüne alındığında iç siyasi çekişmelerin eksik olmadığı Lübnan'ın tarihinde siyasi suikastlar önemli bir yer tutuyor.
Orta Doğu'da siyasi suikastların en çok yaşandığı ülke olarak dikkati çeken Lübnan'da Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştuğu 22 Kasım 1943'ten bu yana iki cumhurbaşkanı ve 3 başbakanın yanı sıra çok sayıda siyasetçi, din adamı ve gazeteci suikast sonucu hayatını kaybetti.
– Refik Hariri suikastı
Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 2005'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla hayatını kaybetmişti.
Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak Hariri suikastı konusunu Birleşmiş Milletlere (BM) devretmişti. BM Güvenlik Konseyi de 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti.
Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlayan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, suikastın faili Selim Cemil Ayyaş hakkındaki kararını 11 Aralık 2020'de açıklamıştı.
Mahkeme, Hariri ve beraberindeki 21 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve gıyaben yargılanan Hizbullah örgütü üyesi Ayyaş'ı 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin, kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyor.
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