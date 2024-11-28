Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırılar - Son Dakika
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Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırılar

DSÖ, Lübnan'da Ekim 2023'ten bu yana 241 sağlık çalışanının öldüğünü bildirdi.

28.11.2024 19:46
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 241 sağlık çalışanının öldüğünü ve 300'e yakınının yaralandığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Vaka Müdahale Yönetici Yardımcısı Nabil Tabbal ve Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Ghebreyesus, bu karara saygı duyulmasını ve bunun da barışa dönüşmesini umut ettiklerini söyledi.

Ghebreyesus,"Her ne kadar şimdilik çatışmalar durmuş olsa da sağlık ihtiyaçları çok büyük ve artmaya devam edecek. Kışın gelmesiyle bu ihtiyaçlar daha da önemli hale geldi." dedi.

AA muhabirinin, "İsrail ile Lübnan arasında dün ateşkese varıldı. İsrail, eylülün sonundan düne kadar Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Bu süreçte kaç sağlık çalışanı ve sivil öldürüldü? Sağlık sistemi ne kadar etkilendi?" sorusunu yanıtlayan DSÖ'nün Vaka Müdahale Yönetici Yardımcısı Tabbal, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da sağlık sistemine yönelik 160 saldırının gerçekleştiğini, 241 sağlık personelinin öldüğünü ve 300'e yakının yaralandığını bildirdi.

Tabbal, "Bu durum operasyonel durumu, hastaneleri ve sağlık ocaklarını gerçekten etkiledi. Ülkedeki hastanelerin neredeyse yüzde 10'u bu saldırılardan etkilendi." dedi.

DSÖ'den " Gazze'de de ateşkese varılması" çağrısı

DSÖ'nün Lübnan Temsilcisi Abubakar da ateşkesin bir fırsat olduğunu vurgulayarak, bu süreçte insani ihtiyaçların temin edilebileceğini söyledi.

Abubakar, "Lübnan'da çok büyük ölçekte sağlık hizmeti ihtiyacı var. Bundan sonraki birkaç ayda saldırılardan etkilenen bölgelerde sağlık hizmetlerini kurmaya çalışmamız gerekiyor. Şu anda saldırılar nedeniyle yerinden edilen neredeyse bir milyon kişi, Lübnan'ın güneyine ve batısına geri dönüyor. Geri dönenlerden bazıları, köylerinin bir kısmı yıkıldığı için evsiz kalabilir. Birincil sağlık tesislerinin yeniden kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Bu süreçte Lübnan Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olacaklarını kaydeden Abubakar, yerinden edilen sağlık çalışanlarının dönüşlerini de kolaylaştırmanın gerektiğini söyledi.

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Lübnan'da saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillerin evlerine geri dönüyor olmalarının önemine dikkati çekerek, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'de de en kısa sürede "ateşkes sürecine" ihtiyaç duyulduğunun altını çizildi.

Kaynak: AA

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