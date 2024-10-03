Lübnan'da Sağlık Krizi: 28 Çalışan Hayatını Kaybetti

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da sadece son 24 saatte 28 sağlık çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de yaklaşık 42 bin kişinin öldürüldüğünü ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ghebreyesus, "Gazze'de 10 binden fazla kişi hala kayıp ve 1,9 milyon kişi yerinden edildi." dedi.

Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 1600'den fazla kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Lübnan'daki saldırılar nedeniyle 160 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirten Ghebreyesus, bunların yüzde 70'inin savaştan kaçıp Lübnan'a sığınan Suriyeliler olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, "Lübnan'ın güneyinde 37 sağlık tesisi kapatılırken, Beyrut'ta 3 hastane, personel ve hastaları tamamen tahliye etmek zorunda kaldı. Diğer 2 hastane de kısmen tahliye edildi. Sağlık hizmetleri saldırı altında olmaya devam ediyor. Sadece Lübnan'da son 24 saatte 28 sağlık çalışanı öldürüldü. Birçok sağlık çalışanı, bombardımanlar nedeniyle çalıştıkları bölgelerden kaçtıkları için göreve gelmiyor. Bu, kitlesel travma yönetiminin sağlanmasını ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ciddi şekilde kısıtlıyor." dedi.

DSÖ olarak Lübnan Sağlık Bakanlığı ile hastanelerde travma ve toplu yaralanmalara etkili şekilde müdahale için koordineli çalıştıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Yarın büyük bir travma ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapmayı planladık. Maalesef Beyrut'taki havalimanının neredeyse tamamen kapanması nedeniyle bu mümkün olmadı." diye konuştu.

Lübnan'ın en çok ihtiyaç duyduğu ve hayat kurtarıcı olan yardım malzemelerini ulaştırmak için uçuşların kolaylaştırılması çağrısında bulunan Ghebreyesus, bölge için ateşkes, siyasi çözüm ve barış çağrılarını yineledi.