Lübnan'da Yasa Dışı Silahlar Gündemde

Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Lübnan'daki yasa dışı silahların toplanması konusunu ele aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, Caca ve Barrack başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Barrack'a ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da eşlik etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Caca, "ister Filistinli ister Lübnanlı olsun, tüm yasa dışı silahların Lübnan devleti tarafından toplanması talebinin esasen bir Lübnan talebi olduğunu ve bunun, ülkede gerçek bir devletin kurulmasının önünü açacağını" belirtti.

Caca ayrıca, "yasa dışı ve gayrimeşru tüm askeri ve güvenlik yapılanmaları tasfiye edilmeden Lübnan'da gerçek bir devlete ulaşmanın mümkün olmadığını" kaydetti.

Aşırı sağcı Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca, 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, silahların teslim edilmesinin ardından Lübnan devletinin otoritesinin güçleneceğini ve " İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesini ve saldırıların sona ermesini sağlayacağını" savunmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack gün içinde Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile görüşmüştü.