İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'da bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 İsrail askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü belirtti.
Smotrich, ölen askerin çavuş rütbesindeki Eitan Itzhak Oster olduğunu aktardı. Oster, İsrail ordusunun Lübnan'a karadan başlattığı işgalinin ardından öldüğü açıklanan ilk asker oldu.
İsrail ordu sözcülüğü de Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünün ailesine haber verildiğini duyurdu
Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde Lübnan'daki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı aktarılırken resmi makamlar bunu doğrulamadı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Lübnan'daki çatışmada 1 İsrail askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?