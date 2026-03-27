Lübnan'daki İnsani Kriz Derinleşiyor

27.03.2026 15:21
Kızılhaç, Lübnan'daki insani durumun kötüleştiğini ve sivillerin büyük acılar çektiğini vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Nicolas Von Arx, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da insanı durumun hızlı bir şekilde kötüleştiği uyarısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arx ve beraberindeki ICRC heyeti, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştü.

Arx, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki insani durum hızlı bir şekilde kötüleşiyor, en ağır bedeli de siviller ödüyor." dedi.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un Dahiye bölgesinde korku ve baskı altında sürekli yerinden edilmelerin yaşandığını vurgulayan Arx, "Bu durum normalleşmemeli." ifadesini kullandı.

Arx, sivillerin korunması ve saldırıların sona ermesinin ardından güvenli bir şekilde yaşadıkları bölgelere geri dönmelerinin sağlanması ihtiyacına vurgu yaptı.

Hastanelerin desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Arx, 800 binden fazla kişiye temiz su, 10 binden fazla kişiye de temel ihtiyaç yardımları sağlanması gerektiğini söyledi.

Arx, başta Mercayun ilçesi ile Tibnin beldesi olmak üzere Lübnan'ın güneyinde yardım ve sağlık hizmetlerinin aksama endişesine ilişkin uyarı yaparak, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kızılhaç'ın sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Arx "Lübnan ciddi insani zorluklarla karşı karşıya ve uluslararası desteğin devam etmesi olmazsa olmazdır." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

