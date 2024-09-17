Lübnan'daki Patlamalara Kınama

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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasını "direnişçilerden çok masumları hedef alan İsrail'in terör eylemi" şeklinde değerlendirdi.

Bergusi, Lübnan'da 9 kişinin ölmesi ve 2 bin 800 kişinin yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı, direnişçilerden çok masumları hedef alan bir terör eylemidir." ifadelerini kullanan Bergusi, bu saldırıyı ayrıca "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve faşist hükümetinin Lübnan'a kapsamlı savaş açma komplosu olarak" yorumladı.

Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi engellemek için bölgesel bir savaş çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Bergusi, şunları kaydetti:

"Netanyahu, ABD'nin mutlak desteği ve Batı dünyasının sessizliği olmasaydı bu savaş suçlarını işlemeye cesaret edemezdi. Netanyahu, bölge halkları ve direnişleri karşısında başarısız olacak."

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.