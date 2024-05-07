Lübnan'daki AUB Öğrencileri İsrail Bağlantılı Şirketlere Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Lübnan'daki AUB Öğrencileri İsrail Bağlantılı Şirketlere Karşı Gösteri Düzenledi

Lübnan\'daki AUB Öğrencileri İsrail Bağlantılı Şirketlere Karşı Gösteri Düzenledi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Amerikan Üniversitesi (AUB) öğrencileri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma ve üniversitelerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle her türlü işbirliğine son vermesi talebiyle gösteri düzenledi. Öğrenciler, üniversiteleri İsrail ile bağlantılı şirketlerle olan işbirliğini şeffaf bir şekilde açıklayana dek gösterilere devam edeceklerini belirtti.

07.05.2024 15:24
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Amerikan Üniversitesi (AUB) öğrencileri Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma ve üniversitelerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle her türlü işbirliğine son vermesi talebiyle gösteri düzenledi.

Üniversite kampüsü ve ana girişi önünde bir araya gelen onlarca öğrenci, İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin boykot edilmesini talep eden dövizler taşıdı, Filistinlilerle dayanışma, İsrail-ABD aleyhinde sloganlar attı.

AUB kampüsünde toplandan öğrencilerden Ahmed Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AUB idaresinin İsrail ile dolaylı yada direkt finansal işbirliği, İsrailli şirketler ile varsa ortak yatırımlarını durdurmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda İsrail'e açık bir şekilde destek veren şirketler ile AUB arasındaki işbirliğinin de sonlandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan öğrencilerden Ömer Mahmed el Esad da, hafta iki defa Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlediklerini belirterek, "Üç talebimiz var; Gazze'deki soykırımın durdurulması, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve AUB'nin İsrail bağlantılı veya ona destek veren şirketleri açıklaması ve ardından söz konusu şirketlerle bağlantısını kesmesi." diye konuştu.

Öğrenciler, üniversiteleri İsrail ile bağlantılı şirketlerle olan işbirliğini şeffaf bir şekilde açıklayana dek gösterilere devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lübnan'daki AUB Öğrencileri İsrail Bağlantılı Şirketlere Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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