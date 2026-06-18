Lübnan'dan Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
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Lübnan'dan Ateşkes Vurgusu

18.06.2026 23:16
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Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail'in ateşkese uyması gerektiğini belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Lübnan-Hizbullah arasında ateşkesle ilgili açıklamasına atıfta bulunarak, İsrail'in ateşkese uyması koşuluyla Hizbullah'ın da uyacağını belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD-İran arasında imzalanan ve Lübnan'ı da kapsayan mutabakat zaptına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran-ABD'nin İsviçre'deki müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasına kolaylık sağlamaktan yana olduklarına işaret eden Berri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Lübnan-Hizbullah arasında ateşkesle ilgili açıklamasına atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"İsrail'in tam ve kapsamlı bir şekilde uyması koşuluyla Lübnan ve Hizbullah'ın ateşkese bağlı kalacağını teyit ederim."

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan Ateşkes Vurgusu - Son Dakika

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