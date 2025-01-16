Lübnan'dan Gazze Ateşkesi'ne Destek - Son Dakika
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Lübnan'dan Gazze Ateşkesi'ne Destek

Lübnan, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesi olumlu karşıladı ve insani yardım çağrısında bulundu.

16.01.2025 12:49
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Lübnan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulanarak, anlaşmanın sağlamlaştırılması ve gerekli insani yardımın Gazze'ye bir an önce ulaştırılması için çalışılması gerektiği ifade edildi.

Lübnan'ın Filistin halkının tüm meşru haklarını elde etme çabalarını desteklediğine dikkati çekilen açıklamada, "Bu anlaşma, İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 ayı aşan ve Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açan saldırılarının ardından Filistin halkının acılarının hafifletilmesine yönelik önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ateşkes anlaşmasının Filistin meselesinde Arap Barış Girişimi çerçevesinde, iki devletli çözüm ile bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlayacak şekilde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için etkili ve ek uluslararası çabalara yol açması beklendiği aktarıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan Gazze Ateşkesi'ne Destek - Son Dakika

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