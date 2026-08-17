Lübnan'dan İsrail Anlaşmasına Kararlılık - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail Anlaşmasına Kararlılık

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Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile çerçeve anlaşma için ABD'ye güvendiklerini ve geri adım atmayacaklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İsrail ile vardığı "çerçeve anlaşmadan" geri adım atmayacağını ifade ederek, anlaşmanın uygulanmasında ABD'nin rolüne güvendiklerini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Avn, Lübnan ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için faaliyet gösteren "The American Task Force for Lebanon (ATFL)" heyetini kabul etti.

Görüşmede, 21 Temmuz'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ve Lübnan'ın "tam olarak uygulamak için çalıştığı" çerçeve anlaşmaya değinen Avn, "Bu çerçevede bazı zorluklar var ancak geri adım atmak değil, onu güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Avn, "Bu konuda anlaşmanın hamisi olan ABD'ye güveniyoruz. ABD ciddi, kararlı ve elinden gelen çabayı gösteriyor. Bize son derece destek oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail ile müzakerelere de dikkat çeken Avn, ilerlemenin nasıl sağlanabileceğinin ele alınması için yeni bir müzakere turunun yapılmasını beklediklerini ancak bunun tarihinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Avn, "Bu girişimi başlattık ve buna bağlıyız. Çünkü önümüzde iki seçenek var; savaş ya da diplomasi. Savaşın hiçbir sonuç vermeyeceğini vurguluyoruz. Bu durum ancak diplomasi yoluyla çözülebilir." diye konuştu.

Lübnan ordusunun profesyonel, disiplinli ve yüksek eğitim seviyesine sahip olduğunu belirten Avn, ordunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli imkan ve araçlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Lübnan ile İsrail, 14 Nisan'dan bu yana 5'i Washington'da, 2'si İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirdi.

"Lübnan ABD için çok önemli"

Avn, Trump ile görüşmesinde çerçeve anlaşmanın yanı sıra Lübnan'a yönelik ABD yatırımlarını ele aldıklarını, iki ülke arasında ekonomik ve güvenlik alanlarında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin bir vizyon ortaya koyduğunu aktardı.

İsrail'in ihlallerine ilişkin konuşan Avn, Tel Aviv yönetiminin "taktik düzeyde düşündüğünü ancak stratejik düzeyi gözden kaçırdığını" söyledi.

Avn, "Büyük yıkım ve masum insanların öldürülmesi ne Lübnan'a ne de ABD'ye yardımcı oluyor. İsrailliler güç kullanarak hedeflerine hiçbir zaman ulaşamayacak." dedi.

İran ile ilişkilere de değinen Avn, iki ülke arasındaki ilişkilerin "devletten devlete", karşılıklı saygı ve iç işlerine müdahale etmeme ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini yineledi.

Avn, görüşmede ayrıca Lübnan'ın ABD ve çıkarları açısından büyük önem taşıdığını, Lübnan'da istikrar sağlanmadan ve Lübnan ordusu desteklenmeden bölgede istikrarın tesis edilemeyeceğinin vurgulandığını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail Anlaşmasına Kararlılık - Son Dakika

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