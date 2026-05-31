Lübnan'dan İsrail'e İHA Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Lübnan tarafından atılan İHA'nın İsrail'in kuzeyindeki Beit Hillel bölgesine isabet ettiği aktarıldı.

Haberde, İHA saldırısı nedeniyle Beit Hillel bölgesinde 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail İtfaiyesi ise İHA'nın Beit Hillel bölgesinde bir yapıya doğrudan isabet etmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

İsrail ordusundan sık aralıklarla yapılan açıklamalarda İsrail'in kuzeyinde İHA saldırıları nedeniyle sirenlerin devreye girdiği açıklandı.

Öte yandan The Times of Israel gazetesinin haberinde, Hizbullah'a ait olduğu düşünülen bir İHA'nın İsrail'in kuzey sınırındaki Celile bölgesindeki bir askeri mevziye isabet kaydettiği belirtildi.

İsrail ordusundan saldırının soruşturulduğuna ilişkin açıklama yapılırken ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişleten İsrail ordusunu fiberoptik insansız hava araçlarıyla sık sık hedef almayı sürdürüyor.