Lübnan'dan İsrail'e Roketler, Bir Ölü - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roketler, Bir Ölü

İsrail'in Nehariye kentine Lübnan'dan roket atıldı; bir kişi öldü, bazı roketler engellendi.

21.11.2024 15:20
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İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle bir kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, Lübnan'dan Nehariye kentine roketler atıldığı belirtildi.

Saldırı sonucu kentte vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 30 yaşlarındaki bir kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan Nehariye'ye 10 roket fırlatıldığı, büyük kısmının engellendiği ancak bazılarının kente düştüğü bildirildi.

Öte yandan ordu, İsrail'in sınır bölgesindeki Kerem Şalom yerleşim birimine Gazze'den roket atıldığını da duyurdu.

Yerleşim biriminde alarmların devreye girdiği ancak roketin hava savunma sistemlerince engellendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Roketler, Bir Ölü - Son Dakika

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