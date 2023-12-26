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Lübnan'dan İsrail'e saldırı: 9 asker yaralandı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e saldırı: 9 asker yaralandı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine düzenlenen saldırıda 9'u asker, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan 2 tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Çatışmaların devam ettiği bölgede, 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Lübnan\'dan İsrail\'e saldırı: 9 asker yaralandı
26.12.2023 - 20:01,
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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine düzenlenen saldırıda 9'u asker, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 2 tanksavar füzesi ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Batı Celile'de tanksavar füzesi ile vurulan bir kiliseden yaralı bir sivili kurtarmaya çalışırken, biri ağır olmak üzere, 9 asker ikinci atılan füze ile yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu daha önce savaş uçaklarının, "Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki altyapısına" saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü gazeteci ve 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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