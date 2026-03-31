Lübnan'dan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Lübnan'ın güneyini "işgal altında tutacakları" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Lübnan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Menassa, Katz'ı kınayarak bu söylemlerin tehdit olmanın ötesine geçtiğini vurguladı.

Menassa, İsrailli Bakan'ın açıklamalarının "Lübnan topraklarında yeni bir işgali dayatma, yüz binlerce vatandaşı zorla yerinden etme ve ülkenin güneyindeki yaşam alanlarını sistematik olarak yok etme niyetini yansıttığına" dikkati çekti.

İsrailli Bakan'ın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü aleni şekilde tehdit ettiğini belirten Menassa, aynı zamanda uluslararası meşruiyet kararlarını da hiçe sayan bu tehditleri kesin şekilde reddetti.

Menassa, "Lübnan vatandaşlarının topraklarına dönüşünün engellenmesi ve Lübnan'ın güneyinde 'Gazze modelinin' tekrarlanması yönündeki söylemler, Lübnan'ın asla kabul etmeyeceği vahşi bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı Bakan, İsrail'in "Lübnan toprakları içinde tampon bölge oluşturma ve Litani Nehri'ne kadar işgal etme" girişiminin bölgeyi sonuçları tahmin edilemeyen tehlikeli bir tırmanışa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Menassa, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olmak üzere uluslararası topluma sessizliği bozma ve İsrail tehditlerine son vermek için kararlı bir tavır alma çağrısı yaptı.

İsrail ihlallerine göz yummanın kabul edilemez olduğunu aktaran Menassa, bu durumun İsrail'in gerilimi tırmandırmasına yol açtığını ifade etti.

Katz, kara saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1268 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.