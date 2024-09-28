Lübnan'dan Roket, İsrail Yerleşim Yanında Patladı

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Lübnan'dan atılan bir roket işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklara inşa edilmiş kaçak İsrail yerleşiminin yakınına isabet etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan atılan bir roket işgal altındaki Batı Şeria'da Doğu Kudüs'ün yakınlarında bir noktaya düştü.

Filistin topraklarından gasbedilen İsrail kaçak yerleşimi yakınlarında açık araziye düşen roketin yangına yol açtığı ve bu nedenle bölgede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İsrail itfaiyesinin bölgedeki yangınları söndürmeye çalıştığı, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gökyüzünde roketin ilerlediği, açıkta bir noktaya düştüğü, patlama nedeniyle ışık çıktığı görüntüler paylaşıldı.