Lübnan'dan Tahliye Edilen Türkler Mersin'e Geliyor - Son Dakika
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Lübnan'dan Tahliye Edilen Türkler Mersin'e Geliyor

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İsrail'in saldırılarından kaçan Türkler, Mersin Limanı'na tahliye ediliyor. Hazırlıklar tamamlandı.

10.10.2024 19:00
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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(MERSİN) - İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan gemiyle tahliye edilen Türklerin Mersin Limanı'na yolculuğu sürerken, limanda da hazırlıklar tamamlandı. Çok sayıda ambulans ve tahliye otobüs hazır bekletiliyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen Türklerin, Mersin Limanı'na saat 20.00 sıralarında gelmesi bekleniyor. Limanda çok sayıda ambulans ve tahliye otobüsü hazır bulunduruluyor. İlk olarak TCG Bayraktar ardından da TCG Sancaktar'ın Mersin Limanı'na gelmesi bekleniyor. İlk geminin yanaşmasıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Valilik yetkililerinin ile diğer ilgililerin katılacağı karşılama töreni yapılacak.

İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler sabah saatlerinde Mersin'e gelmek üzere Beyrut Limanı'ndan yola çıkmıştı. İki gemide 878'i Türk, 24'ü KKTC uyruklu ve 64'ü bu iki grubun yakınlarından olmak üzere toplam 966 kişi bulunuyor.

İkinci geminin gece geç saatlerde Mersin Limanı'nda olacağı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, İsrail, Mersin, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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