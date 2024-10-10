Lübnan'dan Tahliye: Mersin'de Karşılama Hazırlığı

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(MERSİN) - Mersin'de, İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan gemilerle tahliye edilenlerin karşılanması için hazırlık yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde yola çıkan iki geminin akşam saatlerinde Mersin Limanı'na gelmesi bekleniyor. Mersin Valiliğince, karşılama için hazırlıklar yürütülüyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 878'i Türk, 24'ü KKTC uyruklu ve 64'ü bu iki grubun yakınlarından olmak üzere toplam 966 kişi, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Türkiye'ye getiriliyor. Gemilerin akşam saatlerine doğru Mersin Limanı'na gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Mersin Valiliği de Mersin Limanı'na getirilecek Türkleri karşılama hazırlıkları yürütüyor.

İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Mersin'e gelmek üzere Beyrut Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Öte yandan dün aralarında Türklerin de olduğu 361 kişi, gemi ile Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelmişti. Aralarında çocukların da olduğu 361 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrılmıştı. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenilmişti.