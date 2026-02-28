Lübnan'dan Ulusal Sorunlara Çağrı - Son Dakika
Lübnan'dan Ulusal Sorunlara Çağrı

28.02.2026 16:30
Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ı bölgesel çatışmalardan koruma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İran'a yönelik İsrail ve ABD saldırısının ardından ülkesini bölgesel çatışmaların etkilerinden korumanın "mutlak öncelik" olduğunu belirterek, Lübnan'daki tüm kesimlere "ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve ülkenin yüksek menfaatini gözetme" çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Başbakan Nevvaf Selam, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde "en üst düzey hazırlık ve koordinasyonun sağlanması" gerektiğini belirten Avn, Lübnan'ın güvenliğinin korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Mevcut sürecin "son derece hassas" olduğuna dikkati çeken Avn, tüm kesimlere "ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve ülkenin yüksek menfaatini gözetme" çağrısında bulundu.

Avn, "Lübnan'ı dış çatışmaların yol açabileceği felaket ve yıkımdan uzak tutmanın, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumanın mutlak öncelik olduğunu" ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Lübnan, İran, Son Dakika

