Lübnan'dan UNIFIL Talebi

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılması ve İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mesaj gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mesajın 31 Ağustos 2025'ten itibaren UNIFIL'ın görev süresinin uzatılmasını kapsadığı belirtildi.

"Lübnan'ın istikrarı, UNIFIL'ın bölgede kalmasına ve işbirliğinin sürmesine bağlıdır." denilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden eylemlerine de son vermesi istenerek, "İsrail tüm işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeli ve toprak bütünlüğümüze yönelik ihlalleri durdurmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'ı kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.