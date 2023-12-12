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Lübnan Dışişleri Bakanı: Uluslararası insancıl hukuka bağlı kalacağız - Son Dakika
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Lübnan Dışişleri Bakanı: Uluslararası insancıl hukuka bağlı kalacağız

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın İsrail'in emellerinden korunmak için uluslararası insancıl hukuka bağlı kalacağını söyledi. Buhabib, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanı: Uluslararası insancıl hukuka bağlı kalacağız
12.12.2023 - 21:55,
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın "ülkeyi İsrail'in emellerinden korumak için" meşru bir dayanak olarak uluslararası insancıl hukuka bağlı kalacağını söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Buhabib, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.

Buhabib, Lübnan'ın kendisini İsrail'in emellerinden korumak için meşru bir dayanak olarak uluslararası insancıl hukuka bağlı kalacağını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, "Hizbullah'ın savaş açmaya karar vermesi halinde Lübnan'a saldırabileceklerini" ima etmişti.

Lübnan'dan İsrail'deki Yahudi yerleşim yerlerine roketler atılmaya devam edildiğini aktaran Gendelman, bazı roketlerin Lübnan'ın güneyinde Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü UNIFIL'a ait bölgeye 20 metre mesafeden ateşlendiğini öne sürmüştü.

Hizbullah'ın UNIFIL bünyesinde görev yapan askerlerin hayatlarını kasıtlı olarak tehlikeye attığını iddia eden Gendelman, "Lübnanlılara söylüyorum, Gazze deneyiminden ders alın, Hizbullah bize savaş açmaya karar verirse Beyrut da Gazze ile aynı kaderle karşı karşıya kalacak." diye konuşmuştu.

Hizbullah Hareketi, gün içinde İsrail'deki 6 askeri noktaya saldırı düzenlerken, İsrail güçleri de Lübnan'daki bazı noktaları bombalamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldüğü açıklanmıştı.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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