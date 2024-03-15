Lübnan, Fransa'nın sınır çatışmaları için önerisine resmi yanıt verdi - Son Dakika
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Lübnan, Fransa'nın sınır çatışmaları için önerisine resmi yanıt verdi

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın İsrail ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmalarının durdurulması için sunduğu öneriye resmi yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Buhabib, Fransa'nın teklifine Lübnan'ın savaş istemediğini ve BMGK'nın 1701 sayılı kararının uygulanmasına vurgu yaptığını belirtti. Lübnan'ın İsrail ve BM ile sınır güvenliği için UNIFIL'in Nakura'daki karargahında görüşebileceği ifade edildi.

15.03.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Lübnan Dışişleri Bakanlığının, Fransa'nın "İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi" arasındaki sınır çatışmalarının durdurulması için daha önce sunduğu öneriye resmi yanıt verdiği bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığın ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in, Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro ile bakanlık konutunda bir araya geldiği belirtildi.

Buhabib'in görüşmede Fransa'nın daha önce Lübnan'ın güneyinin istikrarına yönelik ilettiği teklife resmi yanıt verdiği kaydedildi.

Lübnanlı Bakan, ülkesinin savaş istemediğine ve her iki ülkenin sınır güvenliğini sağlayan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına vurgu yaptığı belirtildi.

Öte yandan Lübnan medyasında çıkan haberlerde, Lübnan Fransa'ya yanıtında "İsrail'in bağlı kalması şartıyla Lübnan'ın da 1701 sayılı karara bağlı kalacağını ve buna hazır olduğunu" iletti.

Lübnan'ın İsrail ve BM ile sınır güvenliği için ülkenin güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Nakura'daki karargahında görüşebileceği ifade edildi.

Fransa, Lübnan ile İsrail sınırında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaların durdurulması için 13 Şubat'ta Beyrut'a bir "ateşkes anlaşması önerisinde" bulunmuştu.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, Fransa'nın sınır çatışmaları için önerisine resmi yanıt verdi - Son Dakika

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