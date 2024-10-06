Lübnan Hemşireler Sendikası: İsrail'in yıkıcı saldırıları sağlık sektörünü de hedef alıyor - Son Dakika
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Lübnan Hemşireler Sendikası: İsrail'in yıkıcı saldırıları sağlık sektörünü de hedef alıyor

Lübnan Hemşireler Sendikası, İsrail'in uluslararası yasalara ve sözleşmelere açıkça meydan okuyarak sürdürdüğü yıkıcı saldırılarında hastaneleri, doktorları ve sağlık görevlilerini hedef aldığını belirtti.

06.10.2024 16:18
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Lübnan Hemşireler Sendikası, İsrail'in uluslararası yasalara ve sözleşmelere açıkça meydan okuyarak sürdürdüğü yıkıcı saldırılarında hastaneleri, doktorları ve sağlık görevlilerini hedef aldığını belirtti.

Lübnan Hemşireler Sendikası, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM), Dünya Sağlık Örgütüne ve Uluslararası Hemşireler Konseyine, saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası yasalara ve sözleşmelere açıkça meydan okuduğu ve sağlık sektörünü hedef alan yıkıcı saldırılar başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail saldırıları, uluslararası yasa ve sözleşmelere açıkça meydan okuyarak hizmet dışı kalmaya başlayan hastanelerin yanı sıra doktorları, hemşireleri ve sağlık görevlilerini hedef alarak sağlık sektörüne de ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğunu duyurmuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada ise saldırı sonucu çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personelinin yaralandığı belirtilmişti.

Saldırının ardından hastane personeli tahliye edilmişti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köy ve beldenin boşaltılmasını istemesi ve hedef alma tehditlerinin ardından sağlık personeli tahliye edilen Marcayun Devlet Hastanesi hizmet dışı kalmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 28 Eylül'de İsrail saldırıları nedeniyle başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan hastanelerden hastalarını tahliye etmesini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Hemşireler Sendikası: İsrail'in yıkıcı saldırıları sağlık sektörünü de hedef alıyor - Son Dakika

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