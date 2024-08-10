Lübnan Hizbullahı İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Üslere Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Lübnan Hizbullahı İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Üslere Saldırı Düzenledi

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail'in kuzeyindeki 5 noktada yangın çıktı.

10.08.2024 22:51
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Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin toplandığı Mahfat Alon adlı karargah başta olmak üzere 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin hedef alınarak "doğrudan isabet" sağlandığı duyuruldu.

İsrail'in kuzeyindeki 5 noktada yangın çıktı

İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan füzelerin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenmesi sırasında 5 noktada yangın çıktı.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Golan bölgelerinde çıkan yangınların itfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, SİHA, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullahı İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Üslere Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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