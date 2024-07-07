Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, bir İsrailli ağır yaralandı - Son Dakika
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Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, bir İsrailli ağır yaralandı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda bir İsraillinin ağır yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 20 roket atıldığını ve bir kısmının imha edildiğini açıkladı. Saldırı sonucunda bölgede yangın çıktığı ve bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik son haftalarda artmış durumda.

07.07.2024 12:25
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Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda bir İsraillinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celil bölgesine yaklaşık 20 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki El-Celil bölgesine onlarca roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Haberde, saldırı neticesinde bir İsraillinin ağır yaralandığı ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

İsrail'in "Walla" haber sitesine göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Lübnan'ın güneyinden düzenlenen saldırılar nedeniyle Tiberya şehrinde birkaç noktada yangın çıktığını ve bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Tiberya'nın batısında İsrail'e ait askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, bir İsrailli ağır yaralandı - Son Dakika

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