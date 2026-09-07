Lübnan'ın güneyine İsrail'in 3 günde düzenlediği saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde son üç günde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve ambulans görevlisinin olduğu 27 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın yayımladığı Sağlık Bakanlığının açıklamasında İsrail'in ülkeye üç günde düzenlediği saldırılardaki kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre İsrail güçlerinin bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırıda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi, 10'u yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Kefr Rumman'da Dani Ferhat isimli Lübnanlıya ait 3 katlı bir binayı bombalaması sonucu ikisi bebek, dördü kadın 11 kişi hayatını kaybetti; üçü çocuk, biri ambulans görevlisi 8 kişi yaralandı.

Beldede İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sivil bir aracı hedef alması sonucu ise 1 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi; 2 kişi yaralandı.

6 Eylül Pazar günü

İsrail ordusunun Lübnan'a dünkü saldırılarında ise 11 kişi hayatını kaybetti, 26'sı yaralandı.

Nebatiye kentine bağlı Arab Salim'e düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Kefr Rumman beldesindeki saldırılarda 4 kişi yaralanırken Nebatiye el-Fevka'ya düzenlenen iki saldırıda 2 kişi öldürüldü, ikisi basın mensubu 5 kişi yaralandı. Nebatiye el-Fevka'ya düzenlenen başka bir saldırı 7 can kaybı ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Nebatiye kentindeki Rahibat Mahallesi'ni hedef alan İsrail saldırısında ise aralarında iki kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Nebatiye et-Tahta'daki saldırısı sonucu ise biri çocuk 2 kişi yaralandı.

5 Eylül Cumartesi günü

İsrail ordusunun Lübnan'a evvelsi gün gece yarısından sonra düzenlediği saldırılarda da 4 kişi yaşamını yitirdi, 33'ü yaralandı.

Nebatiye'deki saldırıda 1 kişi öldürülürken biri kadın 3 kişi yaralandı, Kefr Rumman'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Nebatiye'nin Meyfidun beldesinde sivil yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda evi bombalanan 18 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi, üçü kadın ikisi çocuk 9 kişi yaralandı.

Nebatiye el-Fevka'ya düzenlenen saldırılarda 2; Kefur beldesinde 1, Zavtar Garbiyye'de 1 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, Sur kentinin Ramadiye beldesine düzenlediği saldırıda üçü çocuk, dördü kadın, altısı ambulans görevlisi 16 kişi; Ayn et-Tine'deki saldırıda da 1 kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 362 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 378 kişinin yaralandığını bildirmişti.