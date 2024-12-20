Lübnan'ın Sağlık Sistemi Tehdit Altında - Son Dakika
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Lübnan'ın Sağlık Sistemi Tehdit Altında

DSÖ, ateşkes rağmen Lübnan'daki sağlık sisteminin birçok zorlukla karşılaştığını bildirdi.

20.12.2024 18:48
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ile 27 Kasım'da varılan ateşkese rağmen, Lübnan'daki sağlık sisteminin büyük zorluklarla karşı karşıya olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

DSÖ, Lübnan'da uzun yıllardır yaşanan çeşitli sorunlar ve İsrail'in saldırıları nedeniyle yıpranan sağlık sistemine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Lübnanlının evlerine döndüğünü ve binlerce sivilin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu kaydedilen paylaşımda, "Ateşkese rağmen Lübnan'ın sağlık sistemi büyük bir zorlukla karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Lübnan'ın Suriye'den 1,5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve İsrail saldırılarıyla aksayan sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı hatırlatılırken, "Hastanelerin bir tanesi hariç hepsi kademeli olarak yeniden açılsa da çoğu kapasitesinin altında çalışıyor." denildi.

"530'dan fazla sağlık çalışanı ve hasta öldürüldü veya yaralandı"

DSÖ'nün bir diğer paylaşımında ise, Lübnan'da binlerce sağlık çalışanının yerinden edilmesi veya göç etmesinin de bu alandaki hizmetlerin aksamasına yol açan etkenler arasında olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, "Ekim 2023'ten bu yana sağlık altyapılarına yönelik saldırılarda 530'dan fazla sağlık çalışanı ve hasta öldürüldü veya yaralandı." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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