Lübnan’ın Yeniden İnşası 5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Lübnan’ın Yeniden İnşası 5 Milyar Dolar

Başbakan Mikati, İsrail saldırıları sonrası Lübnan'ın yeniden inşasının maliyetinin 5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

19.12.2024 22:17
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail saldırılarının sebep olduğu yıkımın Lübnan'da yeniden inşa maliyetinin en az 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Mikati, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin "Gazze ve Lübnan" konulu oturumunda konuştu.

Lübnan Başbakanı, "Tüm kardeş ve dostların çabaları ve tüm Arap ve İslam halklarının sevgisi olmasaydı, Lübnan büyük zorluklarla yüzleşemezdi." dedi.

Lübnan'ın başta İsrail saldırılarının sonuçları olmak üzere karşılaştığı zorlukların üstesinden geleceğini belirten Mikati, ülkesinin bu durumu dost ülkelerin desteğiyle yapacağını ifade etti.

Mikati, ekonomik işbirliği ve kalkınmanın önemine değinerek, "Kalkınmanın asıl kapısı, uluslararası meşruiyete saygı duymak ve ilgili yasa, anlaşma ve kararları uygulamakla açılır." diye konuştu.

İsrail saldırılarına dikkati çeken Mikati, "Lübnan'da kalkınma çarkını durdurmakla kalmayıp birçok sektörü yıllarca geriye götüren yıkıcı saldırılarını sürdüren İsrail'e baskı yapılması ve uluslararası insancıl hukukun uygulanması gerekir." şeklinde konuştu.

Lübnan'da yeniden inşanın maliyeti 5 milyar dolar

Mikati, Dünya Bankası verilerine değinerek, "Yeniden inşanın maliyeti en az 5 milyar dolar, bunun 2 milyar 100 milyon doları saldırılar nedeniyle yıkılan 100 binden fazla ev ve konutun yanı sıra, hastane, okul ve iletişim kuleleri gibi hayati tesisler için gerekli." ifadelerini kullandı.

"Adalet olmadan kalkınma olmaz." diyen Mikati, halklar için adaletin sağlanmasının yolunun yıkıcı savaşların durdurulmasından ve işgal güçlerinin geri çekilmesinden geçtiğini vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan’ın Yeniden İnşası 5 Milyar Dolar - Son Dakika

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