Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek

Lübnan, ülkenin güneyine düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı hava saldırısı nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet edeceğini duyurdu.
Lübnan Dışişleri Bakanlığından, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensubu 3 asker ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı hava saldırısının ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırının BMGK'ye şikayet edilmesi için hazırlıklara başlandığı belirtilerek, uluslararası hukuka aykırı bu saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.
Lübnan'da gazeteciler, sağlık personel, kadın, çocuk sivillerin hedef alınmasının ardından son olarak UNIFIL mensuplarının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in BM güçlerine saldırmasının uluslararası kararlara kasıtlı olarak uymama politikası olduğu vurgulandı.
Başbakan'dan kınama
Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati, UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek saldırıyı kınadı.
Lazaro da UNIFIL'ın olayla ilgili soruşturmaları sürdürdüğünü aktardı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait insansız hava araçlarının UNIFIL'ın Lübnan'ın Rimeyş beldesi yakınlarındaki zırhlı aracını hedef alması sonucu 3 UNIFIL askeri ve mütercim olarak görev yapan bir Lübnanlı sivilin yaralandığı duyurulmuştu.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Rimeyş beldesinde UNIFIL'e ait aracın hedef alınmadığını savunmuştu.
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