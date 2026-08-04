Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma'da Başladı - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma'da Başladı

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Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelerin 7. turu, ABD'nin arabuluculuğunda Roma'da yapılacak.

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7. turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan ve İsrail heyetleri Roma'da bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar arasında daha önce imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ilişkin başlıkların ele alınacağı belirtildi.

Roma'daki 7. tur müzakerelerinin 3 gün sürmesi bekleniyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "akan kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turu, 4-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma'da Başladı - Son Dakika

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