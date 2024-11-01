Lübnan, Kultur Mirasını Koruma Çabalarını Sürdürüyor

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BEYRUT, 1 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken Lübnan'ın UNESCO Daimi Temsilciliği, ülkenin kültürel ve arkeolojik alanlarını koruma çabalarını sürdürüyor.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, miras koruma amaçlı bir acil komite toplantısı çağrısı yapan Lübnan'ın UNESCO Daimi Temsilciliği, UNESCO'dan arkeolojik, kültürel, tarihi ve doğal alanların korunması için ilgili tüm tarafları harekete geçmeye çağıran özel bir açıklama yapmasını istedi.

Temsilciliğin bu girişimi, İsrail güçlerinin bir gün önce Baalbek'teki Lübnanlı vatandaşları tüm kenti boşaltmaları konusunda uyarmasının ardından geldi. İsrail güçlerinin uyarısı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Baalbek Tapınağı'na yönelik olası bir İsrail saldırısı konusunda endişelere yol açtı.

İsrail'in 23 Eylül'de Lübnan'a yönelik kapsamlı saldırılarının başlamasından bu yana Baalbek, İsrail savaş uçakları tarafından birçok kez hedef alındı.

Bakanlık, Lübnan'ın diplomatik misyonlarıyla işbirliği içinde, uluslararası toplumu arkeolojik alanların korunması için Lübnan'la birlikte çalışmaya teşvik etme çabalarını sürdüreceğini duyurdu.