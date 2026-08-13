Lübnan Liderlerinden İsrail Saldırılarına Değerlendirme - Son Dakika
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Lübnan Liderlerinden İsrail Saldırılarına Değerlendirme

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Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Selam, İsrail saldırılarını ve güneydeki durumu görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Josph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü ülkenin güneyindeki genel durumu ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Selam'ı kabul etti.

Görüşmede ülkenin güneyindeki belde ve köylerde İsrail ordusu tarafından evlere ve altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırı ve yıkımlar ele alındı.

Ayrıca görüşmede, bakanlar kurulu gündeminin yanı sıra, Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'in ziyareti değerlendirildi.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Liderlerinden İsrail Saldırılarına Değerlendirme - Son Dakika

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