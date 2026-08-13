Lübnan Liderlerinden İsrail Saldırılarına Değerlendirme

Lübnan Cumhurbaşkanı Josph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü ülkenin güneyindeki genel durumu ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Selam'ı kabul etti.

Görüşmede ülkenin güneyindeki belde ve köylerde İsrail ordusu tarafından evlere ve altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırı ve yıkımlar ele alındı.

Ayrıca görüşmede, bakanlar kurulu gündeminin yanı sıra, Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'in ziyareti değerlendirildi.