Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail ile çerçeve anlaşmasının çöktüğünü duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail ile çerçeve anlaşmasının çöktüğünü duyurdu

Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail ile çerçeve anlaşmasının çöktüğünü duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının çöktüğünü belirterek İsrail'in daha fazla toprak işgal etmesinin önünde engel kalmadığı uyarısında bulundu.

BEYRUT, 12 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının çöktüğünü belirterek, artık İsrail'in daha fazla Lübnan toprağını işgal etmesinin önünde bir engel kalmadığı uyarısında bulundu.

Berri cuma günü yerel Al-Joumhouria gazetesine verdiği demeçte, "Durum tehlikeli ve tüm çözümler çok uzak görünüyor. Çerçeve anlaşması çöktü. İsrailliler toprak işgal etmek isterse bunun önünde bir engel kalmadı" ifadelerini kullandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu can kayıplarının ve buldozerlerle gerçekleştirilen yıkım ve tahribatın devam ettiğine dikkat çeken Berri, gelecek günlerde bir ilerleme kaydedileceğini düşünmediğini belirtti.

Lübnan ile İsrail arasında haziran ayı sonlarında imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen iki ülke sınırında gerilim devam ediyor. İsrail, operasyonlarının Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ediyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Nebih Berri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail ile çerçeve anlaşmasının çöktüğünü duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
11:18
Türkiye’nin savunma gücü dünyanın dilinde Manşete taşıdılar
Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar
11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:42
Ve Oğuz Çetin’den istifadan vazgeçen İsmail Kartal’la ilgili ilk açıklama geldi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:32:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail ile çerçeve anlaşmasının çöktüğünü duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement