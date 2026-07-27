Lübnan Ordusu: İsrail Saldırıları Engelliyor

BEYRUT, 27 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ordusu, İsrail'in devam eden saldırıları ve mutabakat ihlallerinin, ülkenin güneyindeki konuşlanmalarını engellediğini ve sınır köyleri sakinlerinin dönüşünü geciktirdiğini belirtti.

Ordu pazar günü yaptığı açıklamada, birçok bölgede gerçekleştirilen sistematik ev yıkımlarına, topçu atışlarına ve makineli tüfek ateşlerine dikkat çekerek ayrıca bir su tesisinin kullanılamaz hale getirildiğini ve asırlık zeytin ağaçlarının yakıldığını ifade etti.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Kefr Tebnit, Nebatiye el-Fevka ve Zevtar el-Garbiye'deki Lübnan mevzileri yakınında ateş açarak ordunun operasyonlarını aksattığı belirtildi.

Söz konusu olaylara rağmen Zevtar el-Garbiye'de görevine devam ederek bölge sakinlerinin dönüşünü kolaylaştırdığını ve güvenliklerini sağladığını belirten ordu, Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu ile koordineli olarak Furun ve Sırayfa beldelerinde konuşlanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Zevtar el-Garbiye beldesi sakinleri, geçtiğimiz ay Washington'da imzalanan Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasının pilot bölge uygulaması kapsamında evlerini incelemek üzere beldeye döndü.

Hizbullah ise Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki iki pilot bölgede konuşlanmasını öngören anlaşmayı kabul etmediğini açıkladı. Anlaşmayı "yok hükmünde" olarak nitelendiren grup, anlaşma maddelerinin Lübnan'ın egemenliğinden taviz verilmesi anlamına geldiğini savunuyor.