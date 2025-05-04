Lübnan Ordusuna Teslim Edilen Şüpheli Hamas'tan - Son Dakika
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Lübnan Ordusuna Teslim Edilen Şüpheli Hamas'tan

Lübnan ordusu, İsrail'e roket atan şüpheli bir Hamas üyesinin teslim alındığını açıkladı.

04.05.2025 15:24
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Lübnan ordusu, 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili şüpheli bir kişinin Hamas tarafından kendilerine teslim edildiğini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, hükümetin ve Yüksek Savunma Konseyinin, ülkenin ulusal güven ve istikrarını sarsmaya yönelik eylemlere izin verilmemesi uyarısına dikkati çekildi.

Ülke egemenliğini ihlal edecek muhtemel eylemlerin önüne geçilmesi yönünde önlemlerin artırıldığına işaret edilen açıklamada, ordu yöneticilerinin yaptığı yoğun temaslar sonucu Hamas'ın bir zanlıyı kendilerine teslim ettiği belirtildi.

Söz konusu kişinin güneydeki Sayda kentindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nın girişinde teslim alındığı aktarılan açıklamada, Filistinlinin 22-28 Mart'ta güneyden İsrail'e atılan roketlerin şüphelisi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, teslim edilen kişiyle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Lübnan hükümeti, Hamas veya diğer Filistinli gruplara, "Lübnan'ın ulusal güven ve istikrarını sarsmamaları" uyarısı yapmıştı.

Lübnan ordusu birkaç gün önce de 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili Lübnanlı ve Filistinli bazı kişileri gözaltına aldığını açıklamıştı.

İsrail, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek ülkenin doğusuna ve güneyine 2 gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Ordusuna Teslim Edilen Şüpheli Hamas'tan - Son Dakika

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