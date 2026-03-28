Lübnan Tarımında %22 Zarar

Lübnan Tarım Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ülkedeki ekili alanların yüzde 22'sinin zarar gördüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle tarım sektörünün "benzeri görülmemiş boyutta" zarar gördüğü belirtildi.

Raporda, Lübnan genelindeki toplam ekili alanların yaklaşık yüzde 22'sine karşılık gelen 46 bin 479 hektarlık tarım arazisinin saldırılar nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı.

Tarım alanlarındaki en büyük hasarın, Lübnan'ın en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Güney ve Nebatiye vilayetlerinde kaydedildiği aktarılan raporda, bu iki bölgede zarar gören alanın 44 bin 297 hektara ulaştığı ifade edildi.

Raporda, özellikle meyve ağaçları, zeytinlikler, sera üretimi ile küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin saldırılardan ciddi şekilde etkilendiği kaydedildi.

Uzmanların değerlendirmelerine de yer verilen raporda, yaygın yerinden edilmenin üretim sürecinin devamlılığı açısından doğrudan tehdit oluşturduğu, tarımsal döngünün aksaması ve iş gücü kaybı nedeniyle ülkedeki gıda güvenliği riskinin arttığı belirtildi.

Öte yandan raporda, arı kovanlarının yaklaşık yüzde 49'unun, balık üretiminin ise yüzde 39'unun zarar gördüğü, ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile kümes hayvanlarında da farklı oranlarda kayıplar yaşandığına dikkat çekildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.