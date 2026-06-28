Lübnan ve ABD'den Anlaşma Taahhüdü - Son Dakika
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Lübnan ve ABD'den Anlaşma Taahhüdü

Lübnan ve ABD\'den Anlaşma Taahhüdü
28.06.2026 10:44
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Trump ile görüşerek barış anlaşmasının uygulanmasını vurguladı.

BEYRUT, 28 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre cumartesi günü geç saatlerde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Avn, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanması konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme taahhüdünde bulundu. Avn ayrıca, ABD'nin anlaşmanın ihlal edilmesini önlemeye ve anlaşma kapsamında varılan tüm taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamaya yardımcı olacağını umduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ABD'ye özellikle, Lübnan ordusunun uluslararası alanda tanınan sınıra konuşlandırılmasını kolaylaştırmak adına İsrail'e, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Trump ise, ülkesinin Lübnan'a ve Lübnan halkına verdiği desteği yineleyerek, anlaşmanın uygulanması ve ülkede güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesi için çalışma taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı, Lübnan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğini, ayrıca devlet otoritesinin silahlı kuvvetleri aracılığıyla ülkenin tamamında hakim kılınmasına katkı sunacağını belirtti.

Görüşmenin sonunda Trump, Avn ile yakın gelecekte Washington'da bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

Washington'da büyükelçilik düzeyinde gerçekleştirilen son görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma, İsrail ile Lübnan arasındaki kırılgan ateşkesin uygulanmasını öngörüyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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