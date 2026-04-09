Lübnan ve İsrail Müzakereleri Erken Aşamada
Lübnan ve İsrail Müzakereleri Erken Aşamada

09.04.2026 23:36
Lübnanlı yetkililer, İsrail ile doğrudan müzakerelerin tarihi ve yeri için henüz bilgilendirme bekliyor.

Lübnanlı üst düzey yetkili, İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlaması için henüz tarih ve yer belirlenmediğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı yetkili, AA muhabirine, İsrail ile başlanması beklenen doğrudan müzakerelere açıklamada bulundu.

Müzakerelerin başlaması için henüz bir zaman ve yer belirlenmediğini söyleyen yetkili, Lübnan tarafının ABD'den bu gece veya yarın sabah resmi olarak bilgilendirme beklediğini aktardı.

Lübnanlı yetkili, müzakere mekanizması ve diğer detayların resmi bildirimin ardından ele alınacağını ve Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Lübnan hükümetinin tutumunun doğrudan müzakere seçeneğini izlemeye yönelik olduğunu kaydetti.

ABD ile İran arasındakine benzer bir mekanizmanın uygulanacağını belirten Lübnanlı yetkili, sürecin birkaç gün sürecek ateşkes ve uzlaşmaya dayandığını bu süre zarfında da müzakerelerin başlayacağını ifade etti.

Lübnanlı yetkili, bahsettiği çerçeve dışındaki söylemlerin resmi bir dayanağının olmadığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Lübnan, İsrail

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
