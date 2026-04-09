Lübnan ve İsrail Müzakereleri Erken Aşamada

Lübnanlı üst düzey yetkili, İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlaması için henüz tarih ve yer belirlenmediğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı yetkili, AA muhabirine, İsrail ile başlanması beklenen doğrudan müzakerelere açıklamada bulundu.

Müzakerelerin başlaması için henüz bir zaman ve yer belirlenmediğini söyleyen yetkili, Lübnan tarafının ABD'den bu gece veya yarın sabah resmi olarak bilgilendirme beklediğini aktardı.

Lübnanlı yetkili, müzakere mekanizması ve diğer detayların resmi bildirimin ardından ele alınacağını ve Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Lübnan hükümetinin tutumunun doğrudan müzakere seçeneğini izlemeye yönelik olduğunu kaydetti.

ABD ile İran arasındakine benzer bir mekanizmanın uygulanacağını belirten Lübnanlı yetkili, sürecin birkaç gün sürecek ateşkes ve uzlaşmaya dayandığını bu süre zarfında da müzakerelerin başlayacağını ifade etti.

Lübnanlı yetkili, bahsettiği çerçeve dışındaki söylemlerin resmi bir dayanağının olmadığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını belirtmişti.