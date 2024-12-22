Lübnan ve Suriye Liderlerinden Görüşme - Son Dakika
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Lübnan ve Suriye Liderlerinden Görüşme

Şam'da bir araya gelen Canbolat ve Şera, Lübnan-Suriye ilişkileri ve Esed rejimi hakkında konuştu.

22.12.2024 18:47
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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, başkent Şam'da bir araya geldi.

Lübnan'daki Dürzi lider Canbolat, Şam'a geldi.

Canbolat, Şera ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Şera, "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı." diye konuştu.

Medyadaki görüntülerde çocukların, annelerin ve kardeşlerin yıllarca ayrı kaldığına dikkati çeken Şera, "Yaptığımız operasyon akıcı bir operasyondu." dedi.

Şera, "Bakın büyük şehirde kimse yerinden edilmedi. Bir parça yıkılmadı." diyerek, devrik Beşşar Esed rejiminin, "varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştığını" belirtti.

" İsrail'in yayılmacılığından sıkıntı çekiyoruz"

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, Suriye halkını Esed rejiminin devrilmesi ve zulümden kurtulmak için giriştiği mücadele dolayısıyla tebrik etti.

Canbolat, Şera ile görüşmesine işaret ederek, Lübnan-Suriye ilişkileri hakkında "Demokratik Toplantı" isimli bir bilgilendirme yapacağını belirterek, "Yol uzun, biz de sizin gibi İsrail'in yayılmacılığından sıkıntı çekiyoruz." dedi.

Lübnanlı Dürzi lider ve milletvekili, "Lübnan-Suriye ilişkilerinin diplomatik bağlarla normale dönmesini bekliyoruz. Lübnanlılara karşı suç işleyen herkesin hesap vermesini temenni ediyoruz. Suriye halkına karşı suç işleyenler için adil mahkemelerin kurulmasını ve bazı gözaltı merkezlerinin müzeye dönüştürülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde, Şera'yı Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti.

Lübnan'daki Dürzi toplumunun önde gelen lideri

Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.

Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.

Velid Canbolat'ın Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat partinin yeni başkanı oldu.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun de en önemli lideri konumunda.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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