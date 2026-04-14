Lübnan, Washington'da Ateşkes Talep Ediyor

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bugün Washington'da ABD arabuluculuğunda İsrail ile yapılacak görüşmelerde ateşkes talep edeceklerini belirterek, Hizbullah yönetiminin de ateşkes istediğini ifade etti.

LBCI televizyonuna konuşan Mitri, müzakerelerin sağlıklı yürütülebilmesi için en azından ateşkes isteyeceklerini vurgulayarak, "Bu tür görüşmeler genellikle askeri operasyonların sürdüğü bir ortamda değil, daha sakin koşullarda yapılır." dedi.

Toplantıdan çıkacak sonuçların bekleneceğini kaydeden Mitri, yalnızca İsrail'in Washington Büyükelçisi'nin değil, ABD Dışişleri Bakanı'nın yapacağı açıklamaların da önemli olacağını söyledi.

Lübnan adına müzakereleri Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Başbakan Nevvaf Selam ile koordinasyon içinde yürüttüğünü belirten Mitri, Washington'daki Lübnan Büyükelçisi'nin hükümeti temsil ettiğini ve herhangi bir siyasi grubun sözcüsü olmadığını vurguladı.

Mitri, Hizbullah'ın da kamuoyuna yansıyan açıklamalarında ateşkesi desteklediğinin bilindiğini söyledi.

Bugünkü temasların Lübnan yasalarına aykırı olmadığını ifade eden Mitri, geçmişte de İsrail ile dolaylı müzakereler yapıldığına işaret ederek, "Müzakere, İsrail'i tanımak ya da onunla anlaşma imzalamak anlamına gelmez; bu yalnızca bir temas biçimidir." diye konuştu.

Lübnan'ın güneyinde, özellikle Bint Cubeyl ilçesinde çatışmaların sürdüğünü aktaran Mitri, İsrail saldırılarının devam ettiğini ve Beyrut'un hedef alınmayacağına dair kesin bir güvence bulunmadığını belirterek, bu nedenle ateşkes ya da müzakerelere zemin hazırlayacak geçici bir ateşkes sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

ABD arabuluculuğunda, bugün İsrail ile Lübnan'ın olası ateşkes ve müzakere tarihinin ele alınması için Washington'da yapılacak görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılacak.