Lübnan, Washington'da Ateşkes Talep Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri, ABD arabuluculuğunda İsrail ile görüşmelerde ateşkes isteyecek.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bugün Washington'da ABD arabuluculuğunda İsrail ile yapılacak görüşmelerde ateşkes talep edeceklerini belirterek, Hizbullah yönetiminin de ateşkes istediğini ifade etti.

LBCI televizyonuna konuşan Mitri, müzakerelerin sağlıklı yürütülebilmesi için en azından ateşkes isteyeceklerini vurgulayarak, "Bu tür görüşmeler genellikle askeri operasyonların sürdüğü bir ortamda değil, daha sakin koşullarda yapılır." dedi.

Toplantıdan çıkacak sonuçların bekleneceğini kaydeden Mitri, yalnızca İsrail'in Washington Büyükelçisi'nin değil, ABD Dışişleri Bakanı'nın yapacağı açıklamaların da önemli olacağını söyledi.

Lübnan adına müzakereleri Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Başbakan Nevvaf Selam ile koordinasyon içinde yürüttüğünü belirten Mitri, Washington'daki Lübnan Büyükelçisi'nin hükümeti temsil ettiğini ve herhangi bir siyasi grubun sözcüsü olmadığını vurguladı.

Mitri, Hizbullah'ın da kamuoyuna yansıyan açıklamalarında ateşkesi desteklediğinin bilindiğini söyledi.

Bugünkü temasların Lübnan yasalarına aykırı olmadığını ifade eden Mitri, geçmişte de İsrail ile dolaylı müzakereler yapıldığına işaret ederek, "Müzakere, İsrail'i tanımak ya da onunla anlaşma imzalamak anlamına gelmez; bu yalnızca bir temas biçimidir." diye konuştu.

Lübnan'ın güneyinde, özellikle Bint Cubeyl ilçesinde çatışmaların sürdüğünü aktaran Mitri, İsrail saldırılarının devam ettiğini ve Beyrut'un hedef alınmayacağına dair kesin bir güvence bulunmadığını belirterek, bu nedenle ateşkes ya da müzakerelere zemin hazırlayacak geçici bir ateşkes sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

ABD arabuluculuğunda, bugün İsrail ile Lübnan'ın olası ateşkes ve müzakere tarihinin ele alınması için Washington'da yapılacak görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılacak.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Washington, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:40:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.