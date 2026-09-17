Lübnan, yasadışı getirilen 37 antik eseri Mısır'a iade etti - Son Dakika
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Lübnan, yasadışı getirilen 37 antik eseri Mısır'a iade etti

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Lübnan, yasadışı getirilen 37 antik eseri Mısır\'a iade etti
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Lübnan Kültür Bakanlığı, ülkeye yasadışı yollarla getirilen 37 antik eserin Mısır'a iade edildiğini duyurdu. Bakan Gassan Selame, eserleri Beyrut'taki Ulusal Müze'de düzenlenen törende Mısır'ın Lübnan Büyükelçisi Alaa Musa'ya teslim etti.

BEYRUT, 17 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Kültür Bakanlığı, çarşamba günü ülkeye yasadışı yollarla getirilen 37 antik eserin Mısır'a iade edildiğini duyurdu.

Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, Beyrut'taki Ulusal Müze'de düzenlenen törende antik Mısır eserlerini Mısır'ın Lübnan Büyükelçisi Alaa Musa'ya teslim etti.

Kaynak: Xinhua
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