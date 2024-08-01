Lufthansa'ya ait uçak İsrail'e inmeyi reddetti - Son Dakika
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Lufthansa'ya ait uçak İsrail'e inmeyi reddetti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, İsrail'e uçuş sırasında Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na inmeyi reddetti. Uçak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir havalimanına indi ve daha sonra Almanya'ya döneceği açıklandı. Diğer hava yolu şirketleri de bölgedeki gerginlik nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'na varışlı uçuşlarını iptal etti.

01.08.2024 13:29
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, İsrail'e uçuş sırasında Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na inmeyi reddettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Alman hava yolu firması Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, mürettebatın İsrail'e gitmeye hazır olmadığı gerekçesiyle uçuş sırasında Uluslararası Ben-Gurion Havalimanı'na inmeyi reddetti." ifadesi kullanıldı.

Kanal 12'nin haberinde de Münih'ten kalkan ve Ben-Gurion Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) bir havalimanına indiği kaydedildi.

Haberde, yolculara uçağın teknik sebeplerden GKRY'ne ineceği ve uçağın İsrail'e gidip gitmeyeceğinin daha sonra açıklanacağının paylaşıldığı aktarıldı.

Daha sonra da uçağın, GKRY'nin Larnaka kentinden Almanya'ya döneceği ifade edildi.

Yolcuların istedikleri takdirde Larnaka'da inmelerine izin verildiği ancak bagajların uçakta kalacağı ve Almanya'ya döneceği kaydedildi.

KAN'ın haberinde, ABD'li Delta ve United hava yolu şirketlerinin, bölgede artan gerginlik sebebiyle Ben-Gurion Havalimanı varışlı uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar iptal ettiği hatırlatıldı.

Haberde, Lufthansa ve Flydubai'nin de benzer bir karar açıkladığı aktarıldı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

İsrail, Hizbullah komutanı Şükrü'yü öldürdü

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lufthansa'ya ait uçak İsrail'e inmeyi reddetti - Son Dakika

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