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Lukaşenko: Belarus'a nükleer silah sevkiyatı tamamlandı - Son Dakika
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Lukaşenko: Belarus'a nükleer silah sevkiyatı tamamlandı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'dan ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını açıkladı. Lukaşenko, Rusya'nın St.Petersburg kentinde yaptığı açıklamada, sevkiyatın eylül veya ekim aylarında tamamlandığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise mart ayında Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini duyurmuştu.

Lukaşenko: Belarus\'a nükleer silah sevkiyatı tamamlandı
27.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:23
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'dan ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Lukaşenko, Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Belarus'a Rus nükleer silah sevkiyatı konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını belirten Lukaşenko, "Sevkiyat çoktan, eylül veya ekim aylarında tamamlandı. Son sevkiyat ekim başında yapıldı. Her şey yerli yerinde ve iyi durumda." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, mayısta "Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahını Belarus'ta depolama tesisinde saklanması süreci" ile ilgili belgeler imzalamıştı.

Kaynak: AA
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Belarus, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lukaşenko: Belarus'a nükleer silah sevkiyatı tamamlandı - Son Dakika
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