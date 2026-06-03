Lukoil Rafinerisinde Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Lukoil Rafinerisinde Yönetim Değişikliği

03.06.2026 19:08
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Bulgaristan, Lukoil Neftochim rafinerisinin yöneticisini değiştirdi. Yeni yönetici Evgeni Simeonov.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Pulev, Lukoil Neftochim rafinerisinin özel yöneticisinin değiştirildiğini bildirdi.

Hükümet toplantısının ardından basına açıklama yapan Pulev, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan kararla, rafinerinin özel yöneticisi olarak görev yapan Rumen Spetsov'un görevden alınarak yerine Evgeni Simeonov'un atandığını açıkladı.

Görev değişikliğinin gerekçelerini "çok yönlü" olarak nitelendiren Pulev, kararın arkasındaki nedenlerin son derece güçlü olduğunu belirtti.

Pulev, Simeonov'un, Lukoil grubuna bağlı şirketler üzerindeki denetimi etkin, şeffaf ve yasalara uygun şekilde yürütebilmek için gerekli mesleki deneyim, uzmanlık ve güvenilirliğe sahip olduğunu ifade etti.

Özel yönetici atanması

Bulgaristan Parlamentosu, Burgaz şehrinde bulunan Lukoil Neftochim rafinerisinin ABD'nin Rus şirketine uyguladığı yaptırımların yürürlüğe girmesinin ardından da çalışabilmesi için geçen yıl aldığı kararla geniş yetki sahibi olacak "özel yönetici"nin görevlendirilmesine karar vermişti.

Hükümet, Kasım 2025'te Bulgaristan'daki Lukoil'in varlıklarını satma, mülkünü ipotek etme ve senetlerini devretme gibi geniş yetkilere sahip olacak özel yönetici görevine Devlet Gelirler Ajansı (NAP) Genel Müdürü Rumen Spetsov'u atamıştı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Ekonomi, Lukoil, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

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