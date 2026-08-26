Lüks 'Elements' Yatı Fethiye'de Yakıt İkmalinde
Suudi iş insanı Fahad Al Athel'e ait 80 metre uzunluğundaki 'Elements' yatı, Fethiye'ye geldi.
Türkiye'de üretilen, Suudi iş insanı Fahad Al Athel'e ait "Elements" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Malta bayraklı, 80 metre uzunluğundaki mega yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 100 ton akaryakıt, yatın yakıt tanklarına aktarıldı.
Türkiye'de 2017'de inşa edilen ve 24 misafir ile 29 mürettebat kapasitesine sahip yatın bünyesinde yüzme havuzu, spa merkezi, plaj kulübü, helikopter pisti, geniş güneşlenme alanları ve çeşitli eğlence bölümleri bulunuyor.
Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından "Elements" isimli yatın limandan ayrılması bekleniyor.
Kaynak: AA
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