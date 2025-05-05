Lüks Yat 'Bayesian' Enkazı Çıkarılıyor - Son Dakika
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Lüks Yat 'Bayesian' Enkazı Çıkarılıyor

İtalya'da batan 'Bayesian' yatının enkazı, 3 Mayıs'ta başlatılan çalışmalarla denizden çıkarılıyor.

05.05.2025 15:07
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İtalya'da geçen yıl fırtına sırasında demirliyken batan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği lüks yatın enkazını deniz dibinden çıkarma çalışmaları sürüyor.

Aralarında ünlü İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada batan "Bayesian" adlı yatın enkazını deniz dibinden çıkarmak için Porticello açıklarında 3 Mayıs'ta başlatılan, iki yüzer vinçle yürütülen ön çalışmalar devam ediyor.

56 metre uzunluğunda ve 473 ton ağırlığındaki tekne, denizin 50 metre derinliğinde yer alıyor.

Enkaz çıkarma işleminin kolaylaştırması için ilk olarak geminin 75 metrelik alüminyum direğinin kesilmesi planlanıyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, enkazın çıkarılma işleminin 20 ila 25 gün sürmesi bekleniyor.

Yat enkazı çıkarıldıktan sonra, olayla ilgili soruşturmayı yürüten adli makamların incelemesine sunulacak.

Yetkililer, geminin incelenmesiyle batıkla ilgili pek çok soruya yanıt bulmayı umuyor.

Lüks yat "Bayesian"ın batması

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos 2024 sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.

Bölgedeki teknelerin yardımıyla "Bayesian"daki 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, bir kişinin cesedi bulunmuş, 6'sının kayıp olduğu bildirilmişti.

Kayıp kişilerin arasında İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in ABD???????'li avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu belirtilmişti.

Kayıp 6 kişinin cesedi, 23 Ağustos 2024'e kadar yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu.

Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, İngiltere'den uzman ve müfettişlerden oluşan ekip olayı soruşturmak üzere Sicilya'ya gelmişti.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, lüks yatın enkazının deniz dibinden çıkarılması işleminin 3 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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